Steve McCann, directeur général de Star Entertainment, quitte ses fonctions après une période de redressement éprouvante
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 04:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions augmentent jusqu'à 4,8%

On espère que Bruce pourra contribuer à rétablir la confiance des investisseurs - analyste

Lancement de la recherche d'un directeur général permanent

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour avec des détails supplémentaires sur l'historique et le contexte, ajout de la réaction des analystes au paragraphe 6 et des actions au paragraphe 5) par Shivangi Lahiri et Rishav Chatterjee

Le directeur général de Star Entertainment SGR.AX , Steve McCann, quittera ses fonctions, a déclaré la société australienne dans une annonce surprise mardi, après avoir guidé l'opérateur de casino assiégé à travers une période prolongée de turbulences financières aiguës.

Bruce Mathieson Jr, qui a été nommé président au début du mois, assumera des fonctions exécutives supplémentaires.

Cette décision renforce l'emprise de la famille milliardaire Mathieson sur le deuxième exploitant de casinos d'Australie, après que la famille et le groupe de jeux américain Bally's Corp BALY.N ont converti leurs prêts de sauvetage en capitaux propres. La société américaine contrôle désormais environ 38 % du capital, tandis que la famille Mathieson détient une participation de 23 %.

Les actions de la société ont augmenté jusqu'à 4,8 % pour atteindre 0,11 dollar australien mardi.

"Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, car cela signifie qu'ils peuvent se réjouir de voir du sang neuf à la tête de l'entreprise. On espère que Bruce pourra contribuer à renforcer la confiance des investisseurs, ce dont témoigne la hausse des actions de Star aujourd'hui", a déclaré Jessica Amir, stratège de marché chez moomoo.

Star a été au centre d'un bouleversement radical du secteur national, marqué par des enquêtes réglementaires, des fermetures de casinos et une vague de départs de cadres supérieurs.

Les actionnaires majoritaires de Star sont confrontés à une pénalité potentielle de l'organisme de surveillance de la criminalité financière pour non-respect des lois contre le blanchiment d'argent.

McCann a pris ses fonctions en juillet 2024 alors que Star luttait pour sa survie. Il a été chargé de mener à bien une enquête sur son aptitude à gérer le casino de Sydney tout en reconstruisant une équipe de direction épuisée par des départs très médiatisés .

Son mandat a été dominé par des négociations avec les prêteurs et les investisseurs, des efforts de refinancement, des ventes d'actifs et des avertissements répétés sur la capacité de Star à poursuivre son activité, dans un contexte de durcissement des règles de jeu et de baisse des revenus.

Star a déclaré qu'elle allait se mettre à la recherche d'un directeur général permanent, tandis que Steve McCann restera à la disposition de l'entreprise jusqu'au 8 juillet 2026.

Valeurs associées

BALLY'S
16,170 USD NYSE +0,79%
THE STAR ENTERT
0,0477 USD OTCBB 0,00%
