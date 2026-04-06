Stereotaxis progresse après l'approbation par la FDA d'une nouvelle plate-forme pour les procédures cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de robotique médicale Stereotaxis STXS.A augmentent de 9 % à 2 $ avant la mise sur le marché

** La société indique avoir obtenu l'autorisation de la FDA pour son système Synchrony, destiné à moderniser les laboratoires de cathétérisme cardiaque, c'est-à-dire les salles où les médecins pratiquent des interventions cardiaques à l'aide de tubes minces insérés dans les vaisseaux sanguins

** La société indique que Synchrony combine la vidéo et les commandes de plusieurs appareils sur un seul écran haute définition, dans le but de simplifier le flux de travail, d'améliorer l'efficacité et de permettre une collaboration à distance sécurisée

** La société de courtage TD Cowen indique que STXS a généré une forte demande initiale pour cette technologie, qui devrait générer plus de 3 millions de dollars de revenus en 2026, à mesure que de nombreux hôpitaux américains normaliseront leurs laboratoires d'électrophysiologie avec cette technologie

** La société de courtage ajoute que STXS prévoit d'achever le développement des premières fonctions d'intelligence artificielle qui seront intégrées à Synchrony cette année

** La société de courtage réitère Stereotaxis à 'Buy', maintient le PT à $5

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de ~19% depuis le début de l'année