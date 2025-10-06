Stephens relève l'estimation de la valeur des opérateurs ferroviaires avant les résultats du troisième trimestre

6 octobre - ** Stephens relève les prévisions de croissance de certains opérateurs ferroviaires, dont Union Pacific UNP.N , Norfolk Southern NSC.N et CSX CSX.O , avant la publication des résultats du troisième trimestre

** Les courtiers s'attendent à des résultats conformes pour CSX et UNP, légèrement inférieurs à ceux de la rue pour NSC

** La croissance du volume de l'industrie au troisième trimestre a été largement stimulée par l'intermodal, et la croissance du volume devrait continuer à ralentir au cours du quatrième trimestre

** Les tendances des marchandises générales restent plus mitigées, certains chemins de fer affichant une croissance, bien que nous nous attendions à ce que l'incertitude économique générale continue à peser sur ces marchandises" - courtage

** CSX publiera ses résultats du 3ème trimestre le 16 octobre, UNP et NSC le 23 octobre

** En tenant compte des mouvements de la séance, le S&P 500 Rail Transportation (sub ind) .SPLRCRAIL est en hausse de 10,8 % depuis le début de l'année