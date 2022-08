Stéphane Pallez, FDJ : «FDJ n’est pas affectée de manière significative par l’inflation»

Stéphane Pallez, PDG du Groupe FDJ.(© Ferrante-Ferranti)

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du Groupe FDJ, a accordé un entretien au Revenu.

Âgée de 62 ans et diplômée de Sciences Po et de l’ENA, Stéphane Pallez a commencé sa carrière en 1984 à la direction du Trésor, où elle restera vingt ans. Elle a piloté la privatisation d’Air France et de Thomson et fut directrice financière de France Télécom entre 2004 et 2011. À la tête de la Française des jeux depuis 2014, elle a assuré l’introduction en Bourse en novembre 2019. Elle a été reconduite dans ses fonctions jusqu’en 2024.

Comment jugez-vous vos résultats semestriels ?

Globalement, ce sont de très bons résultats qui montrent que La Française des Jeux (FDJ) a renoué avec une trajectoire de croissance dynamique, en particulier sur la loterie. La rentabilité est aussi au rendez-vous, avec une nouvelle amélioration de la marge d’exploitation (Ebitda), en hausse de 18%. Toutefois, compte tenu d’une base de comparaison 2021 qui était faible et des incertitudes qui pèsent sur l’environnement économique au second semestre, nous ne révisons pas à ce stade nos perspectives 2022. Nous renforçons en revanche nos engagements RSE, notamment en matière de biodiversité, et annonçons un don de 200.000 euros à l’Office national des forêts (ONF) pour contribuer à la reconstitution des forêts détruites par les récents incendies. Enfin, comme notre modèle est rentable, nous continuons à investir pour accompagner le développement de nos activités, notamment