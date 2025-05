Stellantis: Xavier Chardon est nommé CEO de Citroën information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce la nomination de Xavier Chardon au poste de Chief Executive Officer de Citroën, à compter du 2 juin 2025, sous la responsabilité de Jean-Philippe Imparato.



Xavier Chardon a travaillé près de 20 anspour la marque Citroën. 'Il aura pour mission de capitaliser sur les succès récents de Citroën et d'accélérer la transformation de la marque dans un contexte automobile en pleine mutation' indique le groupe dans son communiqué.



Jean-Philippe Imparato, COO de Stellantis pour l'Europe Élargie, a déclaré : ' Son parcours riche et diversifié, son expertise du secteur automobile et sa connaissance de la marque seront des atouts précieux pour mener Citroën vers de nouveaux horizons et conforter sa position unique sur le marché. '





