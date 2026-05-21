Stellantis vise une marge de 7% et un free cash flow de €6 mds en 2030

Stellantis a annoncé jeudi viser une marge opérationnelle ajustée de 7% et un free cash flow industriel de six milliards d'euros en 2030 grâce à son plan de croissance et d'économies "FaSTLAne" présenté ce même jour.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, confronté depuis la fin 2024 à des difficultés commerciales et qualité, puis à des charges massives sur sa stratégie d'électrification, avait enregistré des free cash flows négatifs à hauteur de six milliards en 2024, puis de 4,5 milliards en 2025, et vise cette année une marge dans le bas d'une fourchette à un chiffre.

Les objectifs du plan présenté par Antonio Filosa sont nettement plu prudents que ceux du plan précédent porté par son prédécesseur Carlos Tavares, qui visait un doublement du chiffre d'affaires net à 300 milliards d'euros et plus de 20 milliards de free cash flow à l'horizon 2030, ainsi qu'une marge opérationnelle à deux chiffres sur la période du plan.

Le nouveau plan vise un chiffre d'affaires de 190 milliards d'euros d'ici 2030, contre 154 milliards en 2025.

(Reportage Nora Eckert, avec Gilles Guillaume à Paris et Coralie Lamarque à Gdansk)