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Stellantis, vers un début d'éclaircie
information fournie par Investir 19/03/2026 à 09:00

stellantis (Crédit: / stellantis)

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C'est tout l'avantage d'avoir présenté les résultats préliminaires de Stellantis en amont de la publication officielle des résultats. Le coup de bambou de l'annonce de charges exceptionnelles de 22,2 milliards d'euros sur le second semestre 2025 ayant été intégré par le marché, et de quelle manière! (le titre a plongé de 25,2 %, le 6 février 2026); la direction du groupe a pu, trois semaines plus tard, se concentrer sur des éléments plus favorables: l'amélioration observée en fin d'année et les perspectives pour 2026. Avec succès: l'action a terminé la séance du jeudi 26 février sur une belle progression de plus de 4 %.

Si l'année 2025 a été marquée par des résultats catastrophiques avec une perte nette abyssale de 22,3 milliards, un résultat opérationnel négatif de 842 millions et un free cash-flow des activités automobiles également dans le rouge vif de - 4,5 milliards, «le second semestre a montré les premiers signes encourageants des retombées positives de la restructuration [entreprise au cours de l'année]. Nous avons renoué avec la croissance du chiffre d'affaires au second semestre 2025, et cette dynamique s'est poursuivie début 2026», a plaidé Antonio Filosa, le directeur général. Ainsi, le chiffre d'affaires en baisse de 2 % sur l'année a progressé de 10 % au second semestre grâce à une hausse des volumes et des prix en Amérique du Nord et en Afrique-Moyen-Orient mais pas en Europe.

Parts de marché

Sur le Vieux Continent, comme aux Etats-Unis, les parts de marché remontent, et le carnet de commandes fin 2025 était en hausse de 150 % sur un an en Amérique du Nord, et de 18 % en Europe et représente trois mois de ventes. Sur le plan des produits, Stellantis a bénéficié du lancement réussi de nouveaux modèles comme le Jeep Cherokee aux Etats-Unis ou du segment B en Europe (Citroën C3, Opel Frontera, Fiat Grande Panda…). «Nous avons replacé le client au cœur de toutes nos actions», a martelé à plusieurs reprises le patron du groupe.

Pour 2026, Stellantis vise une croissance de ses ventes autour de 5 % (mid single digit) et le retour à une marge opérationnelle légèrement positive qui remonterait progressivement en cours d'année, et un free cash-flow toujours négatif, mais en amélioration avant de redevenir positif en 2027. On devrait avoir plus de détails sur tout cela et sur les perspectives à long terme lors de la journée investisseurs organisée le 21 mai.

Nous recommandons la valeur à l'achat à titre spéculatif. Les perspectives semblent encourageantes. Le redressement reste un pari, mais il nous semble jouable. Objectif: 8,5 €.

Retrouvez cet article sur investir.fr

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STELLANTIS
5,534 EUR MIL -0,68%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 09:00:00.

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1 commentaire

  • 19 mars 09:23

    Lol vous rembourser en cas de fausse Information ?

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