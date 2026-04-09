Stellantis-Ventes en hausse de 5% au T1 sur le marché auto EU30

Le constructeur franco-italo-américain Stellantis STLAM.MI a fait état jeudi d'une hausse de 5% sur un an de ses ventes au premier trimestre sur le marché automobile EU30, à 696.676 véhicules.

En France, le groupe né de la fusion entre PSA et FCA a déclaré dans un communiqué confirmer sa position de leader sur le trimestre, avec une part de marché proche de 31% et cinq modèles parmi les dix meilleures ventes.

Parmi les principaux marchés européens, Stellantis a enregistré une forte hausse en Allemagne, où les ventes ont augmenté de 15,2%. Le groupe a aussi fait état d'une hausse de ses ventes en Italie (+6,7%) et en Espagne (+6,1%).

La croissance a été particulièrement marquée en Autriche (+31,1%) et en Pologne (+18%), selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)