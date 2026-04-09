 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis : ventes en hausse de 5% au 1er semestre sur le marché auto
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:37

Le logo de Stellantis

Le logo de Stellantis

Le ‌constructeur franco-italo-américain Stellantis a fait ​état jeudi d'une hausse de 5% sur un an de ses ​ventes au premier trimestre sur le ​marché automobile EU30, ⁠à 696.676 véhicules.

En France, le ‌groupe né de la fusion entre PSA et FCA ​a ‌déclaré dans un communiqué confirmer ⁠sa position de leader sur le trimestre, avec une part ⁠de marché ‌proche de 31% et cinq ⁠modèles parmi les dix ‌meilleures ventes.

Parmi les principaux ⁠marchés européens, Stellantis a enregistré ⁠une forte ‌hausse en Allemagne, où les ​ventes ont ‌augmenté de 15,2%. Le groupe a aussi fait ​état d'une hausse de ses ventes en Italie (+6,7%) ⁠et en Espagne (+6,1%).

La croissance a été particulièrement marquée en Autriche (+31,1%) et en Pologne (+18%), selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

Valeurs associées

STELLANTIS
6,610 EUR MIL -1,55%
STELLANTIS
6,6110 EUR Euronext Paris -1,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank