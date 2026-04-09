Stellantis : ventes en hausse de 5% au 1er semestre sur le marché auto

Le logo de Stellantis

Le ‌constructeur franco-italo-américain Stellantis a fait ​état jeudi d'une hausse de 5% sur un an de ses ​ventes au premier trimestre sur le ​marché automobile EU30, ⁠à 696.676 véhicules.

En France, le ‌groupe né de la fusion entre PSA et FCA ​a ‌déclaré dans un communiqué confirmer ⁠sa position de leader sur le trimestre, avec une part ⁠de marché ‌proche de 31% et cinq ⁠modèles parmi les dix ‌meilleures ventes.

Parmi les principaux ⁠marchés européens, Stellantis a enregistré ⁠une forte ‌hausse en Allemagne, où les ​ventes ont ‌augmenté de 15,2%. Le groupe a aussi fait ​état d'une hausse de ses ventes en Italie (+6,7%) ⁠et en Espagne (+6,1%).

La croissance a été particulièrement marquée en Autriche (+31,1%) et en Pologne (+18%), selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)