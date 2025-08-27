information fournie par Reuters • 27/08/2025 à 15:06

Stellantis va investir plus de $41 mlns dans un centre de distribution aux Etats-Unis

Stellantis NV STLAM.MI :

* STELLANTIS NV - STELLANTIS VA INVESTIR PLUS DE $41 MLNS POUR CONSTRUIRE UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIÈCES MOPAR EN GÉORGIE, ETATS-UNIS

(Rédaction de Gdansk)