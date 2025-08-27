 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 762,01
+0,68%
Chiffres-clés
Stellantis va investir plus de $41 mlns dans un centre de distribution aux Etats-Unis
27/08/2025

Stellantis NV STLAM.MI :

* STELLANTIS NV - STELLANTIS VA INVESTIR PLUS DE $41 MLNS POUR CONSTRUIRE UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIÈCES MOPAR EN GÉORGIE, ETATS-UNIS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

STELLANTIS
8,308 EUR MIL -1,24%
STELLANTIS
8,3860 EUR Euronext Paris -0,34%
