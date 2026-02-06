Stellantis va céder ses parts dans NextStar à LG Energy

Stellantis STLAM.PA a annoncé vendredi l'acquisition par LG Energy 373220.KS de la pleine propriété de NextStar Energy, leur coentreprise destinée à la production de batteries au lithium, le constructeur franco-italien cédant sa participation de 49% au groupe coréen.

"Stellantis demeure un client engagé et continuera à s’approvisionner en produits de batteries auprès de NextStar Energy", précise un communiqué de Stellantis.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)