Stellantis: une technologie de conduite automatisée dévoilée information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 16:37









(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé jeudi une technologie de conduite automatisée que le groupe automobile décrit comme 'prête à être déployée' sur tous ses marchés et l''ensemble de ses marques.



Le constructeur explique que le système 'STLA AutoDrive 1.0', développé en interne, permet une conduite autonome sans supervision du conducteur (SAE niveau 3) jusqu'à 60 km/h, même de nuit et par conditions météorologiques dégradées.



Pour les vitesses plus élevées, STLA AutoDrive offre des fonctions automatisées de niveau 2, incluant un régulateur de vitesse adaptatif et le centrage dans la voie.



Sur les autoroutes, une fonction avancée de niveau 2+ permet au conducteur de lâcher le volant.



Stellantis souligne que 'STLA AutoDrive' a été conçu pour évoluer, avec la possibilité de rouler à des vitesses plus élevées, allant jusqu'à 95 km/h, ainsi que des capacités tout-terrain.





