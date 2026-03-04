 Aller au contenu principal
Stellantis, Toyota, Subaru ne font pas partie du pool de crédits carbone de Tesla pour 2026, selon un document de l'UE
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLA.MI Toyota

7203.T et Subaru 7270.T n'ont pas adhéré au "pool" de crédits carbone de l'année en cours, dirigé par Tesla TSLA.O , qui est conçu pour aider les constructeurs automobiles à atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière d'émissions de carbone, selon une déclaration de l'UE.

Bruxelles avait initialement prévu de lourdes amendes pour les constructeurs automobiles qui ne parviendraient pas à réduire leurs émissions à l'échelle de leur parc automobile d'ici à la fin de 2025. Mais au début de l'année dernière, la Commission européenne a assoupli ces règles sous la pression de l'industrie, en permettant que la conformité soit évaluée sur la base des émissions moyennes au cours de la période 2025-2027.

* Stellantis, Toyota et Subaru ont rejoint une alliance d'échange de crédits carbone en 2025, formée autour du fabricant américain de VE Tesla, qui comprenait également des constructeurs automobiles tels que Ford, Mazda, Honda, Suzuki et Leapmotor 9863.HK , partenaire de Stellantis dans le cadre d'une coentreprise.

* Un document de l'UE daté du 27 février montre que le pool dirigé par Tesla est recréé pour 2026, mais sans Stellantis, Toyota et Subaru.

* Stellantis a confirmé mercredi qu'elle ne participait pas actuellement au pool Tesla pour 2026, mais qu'elle avait toujours la possibilité de le rejoindre plus tard dans l'année.

* Un porte-parole de Toyota Europe a déclaré qu'il était possible de participer jusqu'en décembre 2026, ajoutant qu'"il est trop tôt pour confirmer si nous avons besoin de nous regrouper ou non."

* Toyota détient une participation de 21 % dans Subaru.

* Stellantis a une coentreprise avec Leapmotor, par l'intermédiaire de laquelle elle vend des voitures du fabricant chinois de VE en Europe.

* Il n'est pas certain que Stellantis doive officiellement créer un pool avec Leapmotor pour profiter des ventes de VE de ses partenaires dans le cadre de la conformité aux objectifs de l'UE.

* À ce jour, aucun autre pool n'est en cours de formation pour 2026, d'après les déclarations de l'UE.

