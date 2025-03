Stellantis, Safran et L'Oréal en tête des dépots de brevets en France

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Stellantis et Safran restent les deux entreprises qui ont déposé le plus de brevets en France en 2024, signe du dynamisme de l'innovation dans le secteur des transports, et L'Oréal entre sur le podium, révèle l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) lundi.

Le constructeur automobile et le groupe spécialisé dans l'aéronautique et la défense conservent la 1e et la 2e places, comme en 2023, avec respectivement 1.289 et 1.216 demandes de brevets déposées en 2024, sur un total de 15.458 demandes, selon le classement de l'Inpi, l'administration chargée des brevets.

Le groupe de cosmétiques L'Oréal occupe la troisième place du classement, avec 740 demandes. Suivent l'équipementier automobile Valeo et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui reculent tous deux une place par rapport à 2023.

Les transports restent les plus représentés dans le top 10, avec Renault (6e), Airbus (8e), Thalès (9e) et Michelin (10e).

Cela reflète le dynamisme de l'innovation dans ce secteur, qui représente un tiers (32%) des demandes de brevets déposées en 2024, devant le numérique (19%) et l'énergie (17%).

Pour la première fois, deux PME figurent dans le top 50 : Genvia (44e), qui produit de l'hydrogène décarbonée, et Verkor (47e), un fabricant de batteries électriques.

Cette percée des PME "est une réelle fierté pour l'Inpi car cela montre une prise de conscience de l'importance d'une bonne stratégie de propriété industrielle", note son directeur général Pascal Faure dans un communiqué.

Onze établissements publics, dont six universités, apparaissent aussi dans le palmarès. Comme le CEA, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) se classe dans le top 10 (7e). L'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) grimpe du 32e au 27e rang.

Du côté des universités, l'Institut polytechnique de Grenoble (45e) et Toulouse III-Paul Sabatier (49e) font leur entrée au classement.