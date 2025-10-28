Stellantis s'associe à Nvidia et à Uber pour faire avancer le développement des robotaxis

Stellantis STLAM.MI a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O , Uber UBER.N et Foxconn 2354.TW pour explorer le développement conjoint de véhicules autonomes, visant à exploiter la demande en plein essor de voitures à conduite autonome.

La collaboration vise à intégrer les logiciels de conduite autonome et l'informatique IA de Nvidia, les opérations de covoiturage d'Uber et l'électronique de Foxconn aux capacités de fabrication de Stellantis afin de déployer des robotaxis dotés d'une autonomie de niveau 4.

Les entreprises ont pour objectif de commencer la production en 2028, Uber déployant 5 000 véhicules autonomes de Stellantis dans des villes sélectionnées dans le monde entier après que les opérations initiales auront commencé aux États-Unis.

Plus tôt dans la journée, Nvidia a dévoilé une nouvelle plateforme technologique de voitures autonomes appelée Hyperion, tandis que le directeur général Jensen Huang a annoncé un partenariat avec Uber pour créer un réseau de robotaxis.