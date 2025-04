Stellantis: résultats solides du 1er trimestre chez Peugeot information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - Peugeot annonce ses résultats sur le premier trimestre 2025. Pour le mois de mars 2025 le groupe affiche une part de marché de 16,6 % sur le marché VP + VUL, en hausse de 2,1 points par rapport à mars 2024.



La part de marché en mars 2025 sur le marché VP est de 15,4 % en progression de 1,3 point par rapport à mars 2024.



Peugeot se distingue également avec quatre modèles dans le top 10 VP des véhicules les plus vendus en France: les Peugeot 208, 2008, 308 et 3008. Le groupe se positionne en leader sur le segment des SUV avec la 2008 et la 3008 en tête des ventes en France.



Sur le premier trimestre 2025, la part de marché du groupe est de 16,9 % sur le marché VP + VUL, en hausse de 1,4 point. La part de marché sur le marché VP s'inscrit à 15,9 % en progression de 0,6 point.



'Au premier trimestre, nous avons enregistré une excellente performance dans les ventes aux entreprises, avec quatre véhicules figurant dans le top 5. Le marché des véhicules utilitaires est également une grande fierté pour Peugeot, avec une hausse de part de marché de près de 5 points par rapport à 2024, preuve que nos véhicules répondent aux attentes de nos clients. ', a déclaré Lionel Ehrhard Directeur de Peugeot France.





