Stellantis : refranchit les 9,35E, visera les 9,75E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Stellantis qui vient de rebondir sur 8,75E refranchit les 9,35E (résistance oblique court terme) et ne devrait plus rencontrer d'obstacle avant de re-test des 9,75E.

Le principal objectif demure le palier des 11E, ex-support de la mi-mars.









Valeurs associées STELLANTIS 9,336 EUR MIL +1,70%