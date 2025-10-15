 Aller au contenu principal
Stellantis rappelle plus de 298 000 véhicules américains pour risque de départ involontaire
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI rappelle 298 439 Dodge Dart aux Etats-Unis en raison d'un défaut du câble du levier de vitesses qui pourrait désactiver la fonction de stationnement et permettre au véhicule de partir involontairement, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

