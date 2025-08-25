Stellantis prolonge le plan de chômage partiel dans son usine italienne en raison de la faiblesse de la demande et des droits de douane

Le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI a conclu lundi un accord avec les syndicats lui permettant de réduire les heures de travail de plus de 1 800 travailleurs de son usine de Termoli, dans le sud de l'Italie, en raison de la faiblesse des perspectives du marché.

Le syndicat Uilm, l'un des syndicats impliqués dans l'accord, a également cité l'impact des droits de douane américains comme facteur.

Dans le cadre de ce plan, qui s'étendra sur 12 mois à compter du 1er septembre, le constructeur automobile peut mettre les travailleurs de Termoli en chômage partiel jusqu'à concurrence de 80 % du total de leurs heures contractuelles au cours de la période. Il remplace un programme précédent, qui a expiré ce mois-ci, mais qui ne concernait qu'environ 900 travailleurs.

Un porte-parole de Stellantis a confirmé que l'accord avait été signé lundi, sans donner plus de détails.

Termoli, dans le sud de l'Italie, fabrique des moteurs à essence pour le groupe.

Selon Francesco Guida, du syndicat Uilm, les perspectives de l'usine sont incertaines en raison de la faiblesse du marché automobile, en particulier en Europe, et du long temps jusqu'à l'introduction de nouveaux modèles et de nouvelles pièces détachées.

Francesco Guida a ajouté qu'un des moteurs fabriqués à Termoli, dont la production implique quelque 500 travailleurs de l'usine, était jusqu'à présent également expédié aux États-Unis pour être monté sur le SUV Jeep Compass assemblé dans ce pays et qu'il est désormais soumis aux droits de douane imposés par le président Donald Trump.

"Cela aura certainement un impact sur l'activité à Termoli", a-t-il déclaré.

Au début de l'année, Stellantis a confié à Termoli la production de transmissions à double embrayage pour les véhicules hybrides, mais cette production ne devrait pas commencer avant l'année prochaine.

La coentreprise ACC, soutenu par Stellantis, avait également prévu de créer à Termoli l'un de ses trois centres européens de fabrication de batteries pour véhicules électriques, mais le projet a été officiellement suspendu l'année dernière .