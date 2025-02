Stellantis: partenariat renforcé avec Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 09:54









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé vendredi avoir renforcé son partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI, qui prévoit désormais le développement d'un assistant embarqué alimenté par l'IA.



Les deux groupes disent plancher sur un assistant à bord de nouvelle génération devant permettre aux conducteurs d'interagir avec leur véhicule en utilisant un langage naturel.



Cet assistant, censé fonctionner comme un manuel d'utilisateur en temps réel et à commande vocale, doit répondre aux questions des clients sur les fonctionnalités du véhicule, le dépannage ou les voyants d'alerte, avec la possibilité de recevoir des conseils immédiats par le biais d'une interaction conversationnelle.



Au-delà de ce projet d'assistant embarqué, Stellantis et Mistral AI disent explorer d'autres initiatives alimentées par l'IA, dont un outil destiné à simplifier l'analyse des bases de données de composants complexes.



Un 'chatbot' alimenté par Mistral AI aide ainsi les ingénieurs à identifier, comparer et optimiser les sélections de pièces afin de maximiser la réutilisation et l'efficacité de la production à l'échelle mondiale.



Stellantis évalue par ailleurs les modèles de calcul en périphérie de Mistral AI afin de détecter les erreurs de fabrication et les anomalies en temps réel et d'améliorer le contrôle de la qualité.



Pour mémoire, Stellantis et Mistral AI collaborent depuis plus d'un an sur plusieurs projets axés sur l'IA dans l'ingénierie automobile, notamment dans le domaine de l'analyse des données de flotte.



Vers 9h45, le titre progressait de 0,6% suite à cette annonce, alors que l'indice CAC 40 affichait un gain de 0,1% au même moment.





