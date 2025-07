Stellantis: objectifs 2025 rétablis, mais le marché affiche sa déception information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:46









(Zonebourse.com) - Après avoir essuyé une perte de 2,3 milliards d'euros au premier semestre, Stellantis a annoncé mardi avoir rétabli ses perspectives financières pour 2025, déclarant s'attendre à une amélioration séquentielle de ses résultats sur la seconde moitié de l'année, des propos qui ne parvenaient toutefois pas à totalement rassurer le marché.



Le groupe automobile dit anticiper une augmentation de ses revenus nets ainsi qu'une marge opérationnelle courante à un chiffre dans le bas de la fourchette et une amélioration de son free cash flow industriel au second semestre, sur la base de règles tarifaires et commerciales en vigueur aujourd'hui.



Sur ce dernier point, le constructeur indique avoir mis à jour son estimation de l'impact net des tarifs douaniers pour 2025, évalué à environ 1,5 milliards d'euros, dont un impact net de 300 millions d'euros au titre du premier semestre.



Dans un communiqué, Stellantis explique miser sur sa relance commerciale et sur la vague de nouveaux produits à venir afin d'accélérer sa croissance.



Pour mémoire, le groupe prévoit de lancer 10 nouveaux modèles en 2025, dont le Jeep Compass, le Citroën C5 Aircross et le DS No8, en plus des Peugeot 3008 et 5008 récemment mises sur le marché.



S'il reconnaît que 2025 s'avère être une année 'difficile', le nouveau directeur général Antonio Filosa dit aussi retenir l'amélioration progressive des performances de l'entreprise.



'Des signes tangibles de progrès apparaissent lorsque l'on compare le premier semestre 2025 au second semestre 2024, avec une hausse des volumes, du chiffre d'affaires net et du résultat opérationnel courant, malgré un environnement externe de plus en plus contraignant', fait-il remarquer.



Déjà publié, le chiffre d'affaires net ressort en baisse de 13% à 74,3 milliards d'euros, ce qui a entraîné une perte nette de 2,3 milliards d'euros, là aussi connue depuis la publication des résultats préliminaires du 21 juillet. Le free cash flow industriel ressort, lui, négatif à hauteur de trois milliards d'euros, en raison des dépenses d'investissement et de R&D élevées consenties sur les six premiers mois de l'année.



A la Bourse de Paris, le titre cédait encore 4,5% mardi matin dans les premiers échanges, les analystes jugeant 'trop vague', voire 'décevante', la perspective d'une amélioration séquentielle des performances au second semestre.



'Les prévisions pour 2025 et 2026 vont devoir encore être sérieusement revues à la baisse', réagissent ainsi les équipes d'Oddo BHF dans une note de réaction.



'S'il fallait encore le prouver, cela montre à quel point la tâche du nouveau DG s'annonce ardue', conclut la banque privée.



L'action perd désormais près de 37% depuis le début de l'année.





Valeurs associées STELLANTIS 8,105 EUR MIL -2,03%