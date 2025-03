Stellantis : nette incursion sous les 11E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - Stellantis ouvre un 'gap' sous 11,386E et effectue une nette incursion sous les 11E (10,65E au plus bas du jour) et menace ainsi d'enfoncer le plancher majeur du 13 mars 2025 ou du 5 juillet 2022 (11,15E).

En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait 9E (ex-zénith du 15/09/2020) puis 8,40E.





Valeurs associées STELLANTIS 10,872 EUR MIL -4,58%