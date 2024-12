Stellantis : lourde rechute sur 12,8E information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Stellantis subit une lourde rechute sur 12,8E (ex-résistance du 24 octobre au 25 novembre, sommet du corridor délimité à la baisse par le plancher des 11,7E): la prochaine zone de soutien se dessine vers 12,2E... mais le re-test des 11,7E n'est pas à exclure.





STELLANTIS 12,84 EUR MIL -3,78%