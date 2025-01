Stellantis: livraisons en baisse de 9% au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait état jeudi d'une baisse de 9% de ses livraisons de véhicules au 4ème trimestre 2024, principalement sous l'effet de l'Amérique du Nord où le groupe automobile peine à écouler ses stocks.



Ses facturations consolidées pour les trois derniers mois de l'année écoulée sont ainsi estimées à 1.395.000 unités, à comparer avec un chiffre de 1.539.000 au titre du 4ème trimestre de l'exercice 2023.



Cette performance s'avère globalement conforme aux attentes du marché.



Dans un communiqué, Stellantis fait valoir que la baisse de ses facturations s'est réduite par rapport à celle de 20% au troisième trimestre, grâce à ses mesures de réduction des stocks et au lancement de nouveaux produits en Europe.



En Amérique du Nord, les facturations ont chuté de 28% en glissement annuel au quatrième trimestre, soit l'équivalent de 80% de la baisse totale enregistrée au niveau du groupe sur la période, selon les analystes d'Oddo BHF.



Le constructeur met toutefois en évidence une diminution d'environ 80.000 unités des stocks de ses concessionnaires américains par rapport à la fin du troisième trimestre.



Cette normalisation le place, selon ses dires, dans une position 'solide' en vue de l'arrivée programmée de nouveaux modèles Jeep, Ram et Dodge cette année.



Dans leur note de réaction, les équipes d'Oddo évoquent une publication 'sans grande surprise', soulignant que l'attention des investisseurs va surtout se porter sur le redressement de la trajectoire commerciale prévue en 2025, qui devrait être de leur point de vue essentiellement concentrée sur la seconde partie de l'année.



Vers 9h30, l'action Stellantis progressait d'environ 1%, se classant dans le top 10 des plus fortes progressions de l'indice CAC 40 ce matin.



A noter que sur l'ensemble de l'exercice 2024, les facturations du groupe accusent un repli de 12% à 5.415.000 unités.





Valeurs associées STELLANTIS 12,46 EUR MIL +1,07%