Stellantis-Les objectifs européens d'émission de CO2 pour 2035 ne sont pas atteignables-directeur Europe

par Gilles Guillaume

Les objectifs européens d'émission de CO2 pour 2035 ne sont pas atteignables pour Stellantis STLAM.MI comme pour les autres constructeurs automobiles, a dit lundi Jean-Philippe Imparato, le directeur de l'Europe élargie du groupe né de la fusion entre PSA et FCA, à l'ouverture du salon de l'auto de Munich, en Allemagne.

"Pour moi, ce n'est pas atteignable, pour tout le monde", a-t-il déclaré lors d'une table-ronde.

(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)