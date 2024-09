Stellantis lanterne rouge du CAC 40 après son avertissement

"La détérioration du contexte automobile mondial est marquée par une prévision de marché 2024 en baisse par rapport au début de l'année, alors même que la concurrence s'est intensifiée en raison de l'augmentation de l'offre et d'une concurrence chinoise accrue", précise Stellantis dans un communiqué de presse.

Le free cash-flow industriel est attendu entre -5 milliards et -10 milliards d'euros, par rapport au free cash-flow industriel "positif" visé précédemment.

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice CAC 40, Stellantis accuse un repli de 8,02% à 13,38 euros, suivi par Renault (-3,37%). Ce net recul intervient après l'avertissement lancé par Stellantis sur ses objectifs financiers 2024. L'équipementier automobile anticipe désormais une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7,0% pour l’exercice 2024, alors que Stellantis visait une marge opérationnelle courante "à deux chiffres".

