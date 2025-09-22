 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis-L'usine de Poissy à l'arrêt pour 15 jours à cause du marché
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 20:44

Stellantis a annoncé lundi l'arrêt temporaire de la production de son usine de Poissy (Yvelines) pour s'adapter au marché difficile en Europe.

"L'usine Stellantis de Poissy a annoncé ce matin en réunion de CSE l'arrêt de la production sur 15 journées de travail, du 13 au 31 octobre, ceci afin d'adapter son rythme de production à un marché difficile en Europe, en pilotant au mieux ses stocks avant la fin de l'année", a dit à Reuters un porte-parole du constructeur automobile, confirmant une information de l'AFP.

Le porte-parole a ajouté que le groupe profiterait de l'arrêt du site pour réaliser des travaux et programmer des formations.

L'usine de Poissy emploie 2.000 personnes et produit les petits SUV DS3 et Opel Mokka.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées

STELLANTIS
8,226 EUR MIL -2,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 22:03

    On vire les 1.2 3 cylindres et on repasse sur des 2.0 4 cylindres, on oublie la taxe éco et on dégage définitivement les ZFE et les boites automatiques. On redonne envi au client d'acheter des voitures quoi.... MAGA, make automotive great again !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank