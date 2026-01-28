 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion transporte des voitures neuves Peugeot et Kia
    Stellantis France plus agressif sur les prix en 2026 pour retrouver des volumes
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:43 

    Stellantis a décidé d'amplifier les baisses de prix sur ses voitures neuves en 2026 en France, son principal marché européen en ‍termes de ventes, afin de retrouver des volumes, a déclaré mercredi le directeur de Stellantis France, Xavier Duchemin. "Cette année, ... Lire la suite

  • "Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza" nouvelles priorités de Netanyahu
    "Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza" nouvelles priorités de Netanyahu
    information fournie par AFP Video 28.01.2026 12:43 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions: "désarmer le Hamas et démilitariser Gaza", au lendemain du retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Coopérative U: hausse de 5,3% des ventes en 2025 grâce à l'expansion du réseau
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 12:31 

    Le distributeur alimentaire Coopérative U, le 4e en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché, a annoncé mercredi des ventes (hors carburant) en hausse de 5,3% sur un an l'an dernier, tirées notamment par l'expansion de son réseau. Le chiffre d'affaires ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank