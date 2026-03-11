Stellantis fixe le prix de son offre d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées du 10 Mars

Stellantis NV STLAM.MI :
* ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE SON OFFRE D'OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES SUBORDONNÉES, RÉALISÉE LE 10 MARS
* EUR 2,2 MDS D'OBLIGATIONS PERPÉTUELLES À TAUX FIXE RÉVISABLE, PÉRIODE DE NON-REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 5,25 ANS, MATURITÉ PERPÉTUELLE ET UN COUPON ANNUEL DE 6,250% JUSQU'AU 16 JUIN 2031
* EUR 1,8 MD D'OBLIGATIONS PERPÉTUELLES À TAUX FIXE RÉVISABLE, PÉRIODE DE NON-REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 8 ANS, ÉCHÉANCE PERPÉTUELLE ET COUPON ANNUEL DE 6,875% JUSQU'AU 16 MARS 2034
* £865 MLNS D'OBLIGATIONS PERPÉTUELLES À TAUX FIXE RÉVISABLE, PÉRIODE DE NON-REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 6,5 ANS, ÉCHÉANCE PERPÉTUELLE ET COUPON ANNUEL DE 8,250% JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 2032
* LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE EST PRÉVU POUR LE 16 MARS 2026
* CETTE ÉMISSION RENFORCERA DAVANTAGE LA STRUCTURE DU CAPITAL ET LA POSITION DE LIQUIDITÉ
