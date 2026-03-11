 Aller au contenu principal
Stellantis fixe le prix de son offre d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées du 10 Mars
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:25

Stellantis NV STLAM.MI :

* ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE SON OFFRE D'OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES SUBORDONNÉES, RÉALISÉE LE 10 MARS

* EUR 2,2 MDS D'OBLIGATIONS PERPÉTUELLES À TAUX FIXE RÉVISABLE, PÉRIODE DE NON-REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 5,25 ANS, MATURITÉ PERPÉTUELLE ET UN COUPON ANNUEL DE 6,250% JUSQU'AU 16 JUIN 2031

* EUR 1,8 MD D'OBLIGATIONS PERPÉTUELLES À TAUX FIXE RÉVISABLE, PÉRIODE DE NON-REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 8 ANS, ÉCHÉANCE PERPÉTUELLE ET COUPON ANNUEL DE 6,875% JUSQU'AU 16 MARS 2034

* £865 MLNS D'OBLIGATIONS PERPÉTUELLES À TAUX FIXE RÉVISABLE, PÉRIODE DE NON-REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 6,5 ANS, ÉCHÉANCE PERPÉTUELLE ET COUPON ANNUEL DE 8,250% JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 2032

* LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE EST PRÉVU POUR LE 16 MARS 2026

* CETTE ÉMISSION RENFORCERA DAVANTAGE LA STRUCTURE DU CAPITAL ET LA POSITION DE LIQUIDITÉ

Texte original tinyurl.com/ycb3xsyh Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

STELLANTIS
5,989 EUR MIL -1,16%
STELLANTIS
5,9830 EUR Euronext Paris -1,37%
