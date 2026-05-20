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Stellantis et JLR envisagent de développer conjointement des véhicules aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI et le constructeur britannique Jaguar Land Rover envisagent de développer conjointement des véhicules aux États-Unis, a annoncé mercredi le constructeur franco-italien.

Les deux entreprises ont signé un accord préliminaire visant à explorer les possibilités de collaboration en matière de développement de produits et de technologies.

Elles n'ont pas divulgué d'autres détails.

Cette collaboration potentielle serait la dernière d'une série de partenariats entre constructeurs automobiles mondiaux, qui cherchent à réduire leurs coûts de production et de R&D et à exploiter leurs capacités sous-utilisées.

Plus tôt dans la journée, Stellantis a déclaré qu'il prévoyait de créer une coentreprise en Europe avec le constructeur chinois Dongfeng 600006.SS afin d'étudier la production de véhicules électriques.

Pour JLR, détenue par la société indienne Tata Motors Passenger Vehicles TAMO.NS , cette collaboration aux États-Unis avec Stellantis intervient alors que ses résultats financiers ont été durement touchés par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Les États-Unis constituent un marché de croissance clé pour JLR, où ses SUV de luxe Defender et Range Rover sont très populaires. Cependant, la société n'y dispose d'aucune présence industrielle.

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