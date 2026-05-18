Stellantis et Accenture signent un partenariat stratégique avec NVIDIA pour faire progresser la fabrication pilotée par l'IA

Stellantis a annoncé un projet de partenariat stratégique avec Accenture visant à déployer des jumeaux numériques basés sur l'IA et les technologies NVIDIA sur l'ensemble de ses sites de production mondiaux.

Ce projet réunit l'expertise industrielle de Stellantis, les capacités d'Accenture en matière d'IA physique et de fabrication numérique, ainsi que la puissance de calcul de NVIDIA.

L'objectif est d'explorer le développement d'environnements de fabrication virtuels de nouvelle génération, alimentés par des données en temps réel et l'intelligence artificielle.

" Chez Stellantis, nous posons les fondements de la prochaine génération de production ", a déclaré Francesco Ciancia, Directeur de la Production chez Stellantis. " En combinant jumeaux numériques, IA et simulation avancée, nous repensons la conception, l'exploitation et l'amélioration continue de nos systèmes de production. "

" Aujourd'hui, l'enjeu pour le secteur manufacturier est de déployer l'IA à grande échelle dans des opérations industrielles complexes afin de générer une valeur ajoutée mesurable ", a déclaré Tracey Countryman, responsable mondiale de la chaîne d'approvisionnement et de l'ingénierie chez Accenture.

" Grâce à son partenariat avec Accenture et à l'exploitation des technologies de calcul et de simulation de NVIDIA, Stellantis est en mesure d'accélérer la transformation du secteur manufacturier et de mener l'industrie vers une nouvelle ère d'opérations intelligentes et performantes. "