Stellantis envisage d'ouvrir au chinois Leapmotor ses usines en Espagne

Le constructeur automobile Stellantis annonce qu'il envisage de renforcer son alliance avec le groupe chinois Leapmotor ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi qu'il envisageait de renforcer son alliance avec le groupe chinois Leapmotor pour qu'il produise des voitures Leapmotor dans deux usines espagnoles Stellantis ainsi qu'un SUV Opel en coproduction, et devienne même copropriétaire de son site de Madrid.

Cette cession partielle d'une usine par un constructeur européen à un groupe chinois serait une première en Europe, où les sites d'assemblages automobiles ne tournent en moyenne qu'à 50% de leur capacité.

D'autres groupes en Europe étudient également de telles solutions, dont Volkswagen en Allemagne et Ford pour un site en Espagne, dans un contexte de droits de douane européens où plusieurs groupes chinois veulent produire sur place.

Selon le projet annoncé vendredi, Leapmotor produirait dès 2026 sa voiture B10 dans l'usine Stellantis de Saragosse (nord-est) et un SUV sous marque Opel serait produit en partenariat entre les deux groupes.

Un ou plusieurs modèles Leapmotor seraient quant à eux produits dans l'usine de Madrid, selon ce communiqué rédigé au conditionnel.

Le groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën, Chrysler...) étudie aussi une "éventuelle" cession de cette usine madrilène de Villaverde à sa coentreprise avec le groupe chinois, détenue à 51% par Stellantis et 49% par Leapmotor.

Dans l'usine madrilène, le groupe chinois assemblerait à partir de 2028 une voiture Leapmotor "destinée aux marchés européens et mondiaux", explique Stellantis. "La production respecterait les futures exigences du 'Made in Europe'", ce qui signifie qu'elle intégrerait des composants locaux lui permettant d'échapper aux droits de douanes européens sur les voitures électriques chinoises importées.

"Cette évolution revêt une importance particulière dans la perspective de l’arrêt programmé de la production de la Citroën C4 sur ce site de Madrid", avertit Stellantis, qui vient aussi d'annoncer la fin de la production d'automobiles sur son site français de Poissy, en région parisienne.

- une Opel germano-chinoise -

Dès 2028, un gros SUV Opel 100% électrique, du segment C, issu d'une collaboration germano-chinoise, serait produit dans l'usine de Saragosse, à Figueruelas – site historique d'Opel où plus de 10 millions d’Opel Corsa ont été produites depuis 1982.

Il serait conçu par Opel en Allemagne "avec des équipes internationales basées en Allemagne et en Chine" et intégrerait des composants chinois appartenant à l'architecture électrique et à la technologie batterie de Leapmotor, "hautement compétitifs, contribuant ainsi à rendre son prix plus accessible pour les clients européens".

Grâce à cette collaboration, le nouveau SUV d'Opel devrait sortir "en moins de deux ans" - le rythme "à la chinoise" que les constructeurs européens, généralement deux fois plus lents, cherchent à atteindre - et surtout associera la renommée de la marque allemande au prix imbattable des composants chinois.

Stellantis explique qu'Opel serait "pionnier" de cette stratégie de coproduction et que ce véhicule commun serait "le premier" mais "a vocation à servir de modèle de référence pour une collaboration mondiale efficace" entre Stellantis et Leapmotor pour d'autres véhicules.

"Avec ce projet, Opel combinerait l'excellence de l'ingénierie allemande avec la rapidité de l'innovation technologique mondiale", a déclaré Xavier Chéreau, président du conseil de surveillance d'Opel, cité dans un autre communiqué publié vendredi par Stellantis.

Plus globalement, Stellantis veut développer les achats conjoints avec Leapmotor "en tirant parti de l'écosystème chinois des véhicules à énergie nouvelle", afin "d'augmenter la compétitivité des véhicules électriques à batterie de Stellantis en Europe et accélérer la mise sur le marché de nouveaux modèles".

En octobre 2023, Stellantis avait acquis 20% de Leapmotor et créé avec lui une coentreprise pour vendre les modèles Leapmotor à l'international.

Celle-ci a étendu sa présence à plus de 850 points de vente et de service en Europe et expédié en Europe plus de 40.000 véhicules en 2025, notamment le modèle bon marché T03.