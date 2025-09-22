Stellantis détecte une faille chez un fournisseur tiers pour des clients nord-américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Stellantis STLAM.MI a détecté un accès non autorisé à la plate-forme d'un fournisseur de services tiers qui soutient ses opérations de service à la clientèle en Amérique du Nord, a déclaré la société dans un communiqué dimanche.

Le constructeur automobile a précisé que l'incident, qui fait l'objet d'une enquête, n'a exposé que des informations de contact de base et n'a pas impliqué de détails financiers ou de données personnelles sensibles. Stellantis n'a pas précisé le nombre de clients concernés.

"Dès la découverte, nous avons immédiatement activé nos protocoles de réponse aux incidents (...) et nous informons directement les clients concernés", a déclaré la société mère de Chrysler dans son communiqué.

Elle a ajouté qu'elle avait prévenu les autorités et demandé à ses clients d'être attentifs à d'éventuelles tentatives d'hameçonnage.

Les constructeurs automobiles du monde entier ont fait état d'une série de cyberattaques et de violations de données au cours des derniers mois, des acteurs de plus en plus sophistiqués ayant perturbé les activités de et compromis des données sensibles.

Au début du mois, le constructeur britannique de voitures de luxe Jaguar Land Rover a déclaré que ses activités de vente au détail et de production étaient "gravement perturbées" à la suite d'un incident de cybersécurité , ce qui a contraint ses usines à rester fermées jusqu'au 24 septembre.