Stellantis : déborde 9,30E, prochain objectif 9,80E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le rebond amorcé sur 8,75E se poursuit mais reste heurté, avec des écarts intraday de 3% dans un sens puis dans l'autre le lendemain : Stellantis déborde 9,30E et semble viser un objectif de 9,80E (résistance des 13/14 mai).

Au-delà de 9,84E, la configuration s'apparenterait à une 'tasse avec anse' et le titre pourrait viser l'ex-support des 11E des 4 et 13 mars dernier.





Valeurs associées STELLANTIS 9,233 EUR MIL +2,43%