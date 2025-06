Stellantis : de retour au-dessus des 9E information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - Stellantis effectue son retour au-dessus des 9E : plusieurs résistances se profilent, tout d'abord vers 9,21/9,22E puis 9,76E, l'ex-zénith du 13 mai, dernier obstacle avant un retour au contact de l'ex plancher des 11E du 13 mars (la MM100 gravite vers 10,4E).





Valeurs associées STELLANTIS 9,151 EUR MIL +4,97%