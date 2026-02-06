 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis annonce un "reset", charges exceptionnelles au S2 2025
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:35

Stellantis NV STLAM.MI :

* PROCÈDE À UN "RESET" POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS ET POUR SOUTENIR UNE CROISSANCE RENTABLE

* CE "RESET" A ENTRAÎNÉ DES CHARGES EXCEPTIONNELLES D’ENVIRON EUR 22,2 MDS EXCLUES DE L’AOI POUR LE S2 2025

* COMPTE TENU DE LA PERTE NETTE DE 2025, L’ENTREPRISE NE VERSERA PAS DE DIVIDENDE EN 2026

* LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 2026 PRÉVOIENT UNE AMÉLIORATION DU CA NET, DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE AOI ET DES CASH FLOWS INDUSTRIELS IFCF

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A AUTORISÉ L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES SUBORDONNÉES NON CONVERTIBLES POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 5 MDS

* CES DÉCISIONS CONTRIBUERONT À PRÉSERVER LA SOLIDITÉ DU BILAN, AVEC APPROXIMATIVEMENT EUR 46 MDS DE LIQUIDITÉS INDUSTRIELLES DISPONIBLES À LA FIN 2025

Texte original tinyurl.com/5asv6k9u Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

STELLANTIS
8,167 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
8,1730 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank