Stellantis annonce un "reset", charges exceptionnelles au S2 2025

Stellantis NV STLAM.MI :
* PROCÈDE À UN "RESET" POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS ET POUR SOUTENIR UNE CROISSANCE RENTABLE
* CE "RESET" A ENTRAÎNÉ DES CHARGES EXCEPTIONNELLES D’ENVIRON EUR 22,2 MDS EXCLUES DE L’AOI POUR LE S2 2025
* COMPTE TENU DE LA PERTE NETTE DE 2025, L’ENTREPRISE NE VERSERA PAS DE DIVIDENDE EN 2026
* LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 2026 PRÉVOIENT UNE AMÉLIORATION DU CA NET, DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE AOI ET DES CASH FLOWS INDUSTRIELS IFCF
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A AUTORISÉ L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES SUBORDONNÉES NON CONVERTIBLES POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 5 MDS
* CES DÉCISIONS CONTRIBUERONT À PRÉSERVER LA SOLIDITÉ DU BILAN, AVEC APPROXIMATIVEMENT EUR 46 MDS DE LIQUIDITÉS INDUSTRIELLES DISPONIBLES À LA FIN 2025
Texte original tinyurl.com/5asv6k9u Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI
(Rédaction de Gdansk)
