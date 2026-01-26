Stellantis annonce 2,42 mlns d'immatriculations en Europe en 2025

Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi avoir enregistré en 2025 en Europe plus de 2,42 millions d’immatriculations de voitures sous ses marques, soit une part de marché de 16%, malgré le ralentissement du marché.

Dans un communiqué, le groupe aux 14 marques dit avoir conservé sa deuxième place de plus grand constructeur automobile sur le marché de l'EU30, et la première sur le segment des véhicules hybrides, avec 15% de part de marché.

Les commandes des clients finaux ont progressé de 8% au second semestre et de 16% au quatrième trimestre, tandis que le portefeuille clients a augmenté de 10%.

"Malgré l’instabilité persistante du marché et un net ralentissement de la demande, Stellantis a su, au terme de ses cinq premières années, conserver sa deuxième place parmi les principaux acteurs du secteur automobile", a déclaré Emanuele Cappellano, COO de Stellantis Europe Élargie, dans un communiqué.

"C’est un signal encourageant pour 2026, qui verra Stellantis lancer au minimum dix nouveaux produits", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)