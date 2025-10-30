Stellantis a mis en place une "salle de crise" pour gérer la crise des puces Nexperia, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAm.MI a mis en place une "salle de crise" pour faire face à d'éventuelles pénuries de puces découlant des problèmes du groupe néerlandais Nexperia liés à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, a déclaré jeudi l'administrateur délégué du constructeur automobile. "Nous surveillons jour après jour la situation des puces de Nexperia", a déclaré le directeur général Antonio Filosa aux analystes lors d'un appel pour discuter des performances du troisième trimestre . "Chaque jour, nous mettons en place des actions et des projets pour produire sans arrêt, a dit Filosa, répondant à un analyste qui demandait si Stellantis était dans une position similaire à celle de Volkswagen VOWG.DE .

Le constructeur automobile allemand a déclaré qu'il ne pouvait pas exclure des arrêts de production à court terme en raison de pénuries de puces.

"Il s'agit d'une gestion au jour le jour de ce qui est un problème mondial à l'échelle de l'industrie", a déclaré Filosa. Les organismes industriels ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'impact possible sur la production après que le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de la société chinoise Nexperia le mois dernier, en invoquant des problèmes de propriété intellectuelle, tandis que la Chine a freiné les exportations de produits finis dont les constructeurs automobiles européens ont besoin.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, notamment sur les semi-conducteurs, pourraient s'atténuer après l'annonce faite jeudi par le président américain Donald Trump qu'il était parvenu à un accord avec le président Xi Jinping. Selon cet accord, les États-Unis réduiraient les droits de douane sur la Chine en échange de la lutte de Pékin contre le commerce illicite du fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien des exportations de terres rares.