Stellantis : 8ème séance de baisse sur 9, chute sous les 8E information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Les investisseurs ne saluent pas l'entrée en fonction de Antonio Filosa en tant que nouveau CEO (entouré d'une nouvelle équipe) puisque le titre Stellantis affiche une 8ème séance de baisse sur une série de 9 et le cours retombe de 9,25E jusque sous les 8E, au contact des planchers annuels (7,71E du 22 avril, 7,66E du 11 avril).





