Stefano Gabbana quitte la présidence de Dolce & Gabbana, selon un document officiel

Domenico Dolce et Stefano Gabbana au défilé de la collection printemps/été 2026 de Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana, ‌cofondateur de la maison de couture de luxe italienne ​Dolce & Gabbana, a quitté ses fonctions de président en janvier, selon un document déposé auprès de la chambre de ​commerce locale, consulté par Reuters vendredi.

L’information a été rapportée pour la première ​fois par Bloomberg, qui a ⁠précisé que le créateur envisageait également différentes options ‌concernant sa participation d’environ 40% au capital du groupe, en amont de négociations avec ses ​prêteurs bancaires.

Les créanciers ‌de Dolce & Gabbana réclament une injection de ⁠fonds frais pouvant atteindre 150 millions d’euros, dans le cadre d’un refinancement plus large portant sur 450 millions ⁠d’euros de dette, ‌a rapporté Bloomberg, citant des sources, ajoutant ⁠que le groupe envisageait des cessions d’actifs immobiliers ainsi ‌que le renouvellement de licences afin de ⁠lever des fonds.

Dolce & Gabbana n’était pas immédiatement disponible ⁠pour commenter.

Domenico ‌Dolce et Stefano Gabbana ont fondé l’entreprise en 1985 et ​en assurent toujours la ‌direction artistique.

Selon le document consulté, Stefano Gabbana, 63 ans, a informé le ​groupe en décembre de son intention de quitter la présidence avec effet au 1er janvier. Le ⁠directeur général Alfonso Dolce, frère du cofondateur Domenico Dolce, a été nommé nouveau président.

Par le passé, le groupe n’avait pas exclu l’arrivée d’un investisseur minoritaire ou une introduction en Bourse.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)