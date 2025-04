Stef: progression de 5% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 17:03









(CercleFinance.com) - Le groupe de transport et de logistique du froid Stef affiche un chiffre d'affaires de près de 1,2 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, en progression de 5,1% (+2,8% à périmètre constant) par rapport à la même période en 2024.



La contraction de la consommation alimentaire et la diminution des volumes associés entraînent une stagnation du CA en France (+0,6%) alors que le CA à l'international (+10,9%) enregistre une belle dynamique, portée par les sociétés dernièrement acquises.



Stef souligne aussi que la croissance externe continue de jouer un rôle moteur dans la progression de son chiffre d'affaires, représentant près de 55% de la hausse du premier trimestre.





