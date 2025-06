STE: inauguration d'un immeuble à Aix-en-Provence information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) annonce l'inauguration de JADE, un immeuble situé au coeur du Parc du Golf à Aix-en-Provence, loué à 100% et composé de deux bâtiments pour une superficie de 4.195 m² terrasses incluses.



'Avec 3.860 m² de bureaux divisibles dès 600 m², JADE propose des espaces flexibles et modulables, pensés pour favoriser le travail collaboratif. Les deux bâtiments, reliés par une passerelle, offrent des aménagements modernes', précise la foncière.



Certifié BREEAM Excellent, aligné à la taxinomie, l'immeuble dispose de panneaux photovoltaïques, de systèmes d'éclairage optimisés et d'infrastructures prévoyant l'installation de bornes de recharge électriques.





Valeurs associées TOUR EIFFEL 4,9800 EUR Euronext Paris 0,00%