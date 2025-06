Sté Générale : vers un test des 47,7E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Sté Générale marque un second pullback sous les 50E et s'achemine vers un retest des 47,7E (support du 12 mai au 11 juin).

Une cassure précéderait une glissade vers 43,9E (ex-zénith du 26 mars) puis 40,54E ('gap' resté béant depuis le 22 avril).





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 48,0300 EUR Euronext Paris -3,94%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.