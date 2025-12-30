 Aller au contenu principal
Sté Générale : s'offre un record absolu à 69E pour finir l'année
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 11:25

Sté Générale, leader du CAC40 ce 30 décembre (et la banque l'a été à de nombreuses reprises cette année) s'offre un Nième record absolu, à 69E cette fois, pour finir l'année au zénith, avec un gain cumulé de 153% (seul l'argent métal et le platine ont fait mieux) et le titre a triplé de valeur depuis le 16/10/2024.
Difficile de valider un objectif à la hausse, au-delà du sommet du canal qui gravite vers 71,5E, il n'y a plus aucune résistance : "sky is the limit".

SOCIETE GENERALE
68,9200 EUR Euronext Paris +1,41%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

    Et Investir est soigneusement à l'écart...

