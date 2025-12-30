Sté Générale : s'offre un record absolu à 69E pour finir l'année
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 11:25
Difficile de valider un objectif à la hausse, au-delà du sommet du canal qui gravite vers 71,5E, il n'y a plus aucune résistance : "sky is the limit".
Valeurs associées
|68,9200 EUR
|Euronext Paris
|+1,41%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
