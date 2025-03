State Street Global Advisors perd un nouveau mandat pour son insuffisance ESG

AkademikerPension (19 milliards d’euros d’actifs sous gestion) met fin à ses relations avec State Street Global Advisors. Le fonds de pension danois explique que la société de gestion américaine ne répond plus à ses attentes en matière d’investissement responsable et d’actionnaire engagé. La décision est également motivée par « la nouvelle stratégie d’achat en actions ». En février, le gérant avait perdu un important mandat de «The People’s Pension» , l’un des principaux fonds de pension au Royaume-Uni, au profit d’Amundi et Invesco.

« Nos gestionnaires d’actifs peuvent ne pas partager exactement notre analyse de durabilité, car il s’agit de sujets évidemment complexes et il peut y avoir différentes façons d’atteindre le même objectif. Mais, ils doivent être alignés sur notre approche de base et sur la manière dont nous voyons le monde », déclare Anders Schelde, directeur des investissements chez AkademikerPension.

Le fonds de pension dispose « d’un processus d’évaluation minutieux » lui permettant de garantir que les gestionnaires avec lesquels il travaille respectent ses standards en termes d’expertise en investissement et de prise en compte du climat, des droits de l’homme et de la responsabilité sociale. Il évalue les gestionnaires d’actifs selon une échelle de A à C. Les sociétés qui obtiennent la pire note sont écartées de la sélection et ceux qui ne s’améliorent pas peuvent perdre leur mandat.

Les points clé d’évaluation des gérants ont été publiés dans un document en février.

Thibaud Vadjoux