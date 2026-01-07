State Street chute après que Truist Securities l'a rétrogradé à "hold"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de la banque dépositaire State Street STT.N chutent de 1,17% à 132,75

** Truist Securities rétrograde STT de "acheter" à "conserver"

** La société de courtage déclare que la rétrogradation n'est pas due au fait qu'elle voit un nouvel élément négatif dans STT, mais plutôt au fait qu'elle souhaite un certain équilibre dans ses notations

** Nous pensons également que nous avons suffisamment d'exposition aux actions grâce à nos notations "acheter" sur Robinhood HOOD.O et Charles Schwab SCHW.N , et il semble prudent de se couvrir un peu en faisant passer STT à "conserver", indique la société de courtage

** 13 des 18 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou "plus élevé", 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 143 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, STT a augmenté de 35,4 % au cours des 12 derniers mois