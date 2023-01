State Street a vu le montant de ses actifs gérés reculer de 16% en 2022

(NEWSManagers.com) - Les encours des activités de services d'investissement (actifs administrés et supervisés) de State Street ont reculé de 16% % sur un an au quatrième trimestre 2022 pour atteindre 36.700 milliards de dollars, a annoncé le groupe américain à l'occasion de la publication de ses résultats annuels vendredi 20 janvier. Les actifs sous gestion ont eux aussi reculé de 16% sur un an à la fin du quatrième trimestre pour s'élever à 3.500 milliards de dollars fin 2022.

Le groupe indique que la baisse des encours gérés directement par lui reflète principalement la chute des marchés en fin de trimestre, une décollecte nette auprès de la clientèle des institutionnels et un impact de change négatif, partiellement compensés par une collecte nette positive dans les produits ETF (27 milliards au quatrième trimestre et 22 milliards sur l'année).

Au total, le groupe a décollecté 17 milliards de dollars dans ses activités de gestion d'actifs sur les trois derniers mois de l'année. Sur l'exercice complet, la décollecte est de 37 milliards.

Concernant les mandats de services d'investissement, State Street indique avoir collecté 434 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. "Les actifs de services de fin de trimestre qui restent encore à installer dans les périodes futures équivalent à 3.600 milliards de dollars", précise un communiqué. Le groupe ajoute que ces nouveaux mandats sont le reflet d'un large éventail de contrats gagnés "dans tous les segments de clientèle et toutes les régions".

Enfin, notons que la décision surprise de State Street en fin d'année de ne pas racheter BBH Investor Services a eu un impact négatif de coûts d'acquisition et de restructuration de 31 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.

La banque dirigée par Ron O'Hanley, annonce aussi avoir passé "des charges de repositionnement" de 70 millions de dollars au quatrième trimestre "liées à la rationalisation de l'organisation des services d'investissement et à l'optimisation de sa capacité immobilière".