Starmer et Xi saluent la reprise des relations, favorisée par un important investissement d'AstraZeneca

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starmer est le premier Premier ministre britannique à se rendre en Chine depuis 2018

Starmer appelle à une relation "sophistiquée" avec la Chine

La dernière vague de diplomatie intervient dans un contexte de tensions avec Trump

Starmer parle affaires, football et Shakespeare avec Xi

La société britannique AstraZeneca annonce un investissement de 15 milliards de dollars en Chine

(Refonte des quatre premiers paragraphes avec AstraZeneca) par Andrew MacAskill

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président chinois Xi Jinping ont salué jeudi le rétablissement de leurs liens, s'engageant à construire un partenariat économique avec des accords comprenant un investissement majeur d'AstraZeneca qui, selon eux, profitera aux deux pays.

Le jour le plus important de sa visite de quatre jours en Chine, la première d'un premier ministre britannique depuis huit ans, M. Starmer a passé environ trois heures avec M. Xi lors d'un sommet officiel et d'un déjeuner, au cours desquels les deux hommes ont également discuté de football et de Shakespeare.

M. Starmer est le dernier dirigeant occidental à se rendre en Chine, alors que les nations se protègent contre l'imprévisibilité du président américain Donald Trump. Les discussions de jeudi ont également porté sur les questions de sécurité, la guerre de la Russie en Ukraine et les droits de l'homme.

Le premier ministre britannique a présenté un projet d'AstraZeneca visant à créer de nouveaux médicaments en investissant 15 milliards de dollars dans ses activités en Chine, comme une preuve des avantages qui pourraient en découler pour les deux pays.

Mais il a également déclaré que des liens plus étroits permettraient à la Grande-Bretagne d'engager un "dialogue franc" en cas de désaccord.

STARMER SE BAT POUR AMÉLIORER LE NIVEAU DE VIE EN GRANDE-BRETAGNE

M. Starmer, dont le gouvernement travailliste de centre-gauche peine à assurer la croissance économique qu'il avait promise, a fait de l'amélioration des relations avec la deuxième économie mondiale une priorité, malgré des doutes concernant l'espionnage et les droits de l'homme.

"La Chine est un acteur essentiel sur la scène mondiale, et il est vital que nous construisions une relation plus sophistiquée qui nous permette d'identifier les opportunités de collaboration, mais aussi, bien sûr, de permettre un dialogue significatif sur les domaines où nous sommes en désaccord", a déclaré M. Starmer à M. Xi au début de leur rencontre.

M. Xi a déclaré que les liens avec la Grande-Bretagne avaient connu des "rebondissements" qui ne servaient les intérêts d'aucun des deux pays et que la Chine était prête à développer un partenariat à long terme.

"Nous pouvons obtenir un résultat qui résistera à l'épreuve de l'histoire", a déclaré M. Xi à M. Starmer, entouré de ses principaux ministres, lors de leur sommet au Grand Hall du Peuple.

LES ALLIÉS OCCIDENTAUX ÉBRANLÉS PAR L'IMPRÉVISIBILITÉ DE TRUMP

La visite de M. Starmer intervient alors que M. Trump menace de manière intermittente de mettre en place des tarifs douaniers et s'engage à prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome du Danemark, ce qui a ébranlé les alliés de longue date des États-Unis, comme la Grande-Bretagne.

Il suit les traces du Premier ministre canadien Mark Carney, qui a signé ce mois-ci un accord économique avec Pékin pour supprimer les barrières commerciales, s'attirant ainsi l'ire de Trump .

Le dirigeant britannique a déclaré aux journalistes qu'il avait progressé dans les discussions avec Pékin pour réduire les droits de douane sur le whisky, et a annoncé un nouvel accord selon lequel les Britanniques visitant la Chine pour moins de 30 jours n'auraient plus besoin de visa.

Les relations sont bonnes et solides", a déclaré M. Starmer, qui est accompagné de plus de 50 chefs d'entreprise lors de son voyage.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé si M. Xi était quelqu'un avec qui il pourrait faire des affaires, M. Starmer a simplement répondu "oui".

Il a qualifié sa rencontre avec M. Xi de chaleureuse et constructive, ajoutant que les deux hommes avaient discuté des principaux clubs de football de la Premier League anglaise, dont les supporters sont très nombreux en Chine, tout en mangeant de la morue rôtie et des boulettes de riz sucré.

M. Starmer a offert à M. Xi un ballon d'un match récent entre Manchester United, l'équipe favorite du président chinois, et Arsenal, l'équipe du Premier ministre britannique.

LUTTE CONTRE LES GANGS DE PASSEURS DE MIGRANTS

Les liens entre la Grande-Bretagne et la Chine se sont détériorés pendant des années sous les gouvernements conservateurs précédents, lorsque Londres a freiné certains investissements chinois pour des raisons de sécurité nationale et s'est inquiété de la répression des libertés politiques à Hong Kong.

"J'ai fait la promesse il y a 18 mois, lorsque nous avons été élus au gouvernement, de faire en sorte que la Grande-Bretagne se tourne à nouveau vers l'extérieur", a déclaré M. Starmer à M. Xi lors du sommet.

Kemi Badenoch, chef du parti conservateur britannique d'opposition, a déclaré mercredi qu'elle ne se serait pas rendue en Chine en raison des risques de sécurité que le pays pose.

Les services de sécurité britanniques affirment que la Chine espionne régulièrement le gouvernement. La Chine nie ces allégations.

M. Starmer cherche également à obtenir l'aide de Pékin pour renforcer la sécurité, en annonçant que les deux pays s'attaqueront conjointement aux gangs impliqués dans le trafic d'immigrés clandestins.

L'accord porte sur la réduction de l'utilisation de moteurs fabriqués en Chine pour les petits bateaux qui transportent des personnes à travers la Manche pour demander l'asile en Grande-Bretagne.

Les fonctionnaires britanniques et chinois partageront leurs informations afin d'identifier les itinéraires d'approvisionnement des passeurs et travailleront avec les fabricants chinois pour empêcher les entreprises légitimes d'être exploitées par le crime organisé, a déclaré Downing Street.

M. Starmer a déclaré aux reporters qu'il avait eu une "discussion respectueuse" avec M. Xi sur le cas de Jimmy Lai, l'ancien magnat des médias de Hong Kong et citoyen britannique qui a été condamné en décembre pour des infractions liées à la sécurité nationale.

Après son arrivée à Pékin mercredi en fin de journée , M. Starmer a dîné dans un restaurant connu pour ses spécialités à base de champignons. Il s'est exercé à prononcer le mot chinois pour remercier - "xie xie" - avec le personnel du restaurant alors qu'il posait pour des photos, comme le montre une vidéo publiée sur Weibo.