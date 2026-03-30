Starlink de SpaceX perd le contact avec l'un de ses satellites ; pas de menace pour les missions spatiales

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Starlink de SpaceX a déclaré qu'un de ses satellites a connu une anomalie en orbite dimanche, entraînant une perte de communication avec l'engin spatial à environ 560 km (347,97 miles) au-dessus de la Terre, bien que l'événement ne pose pas de risque pour les missions clés.

L' événement survient juste avant le lancement potentiel, le 1er avril, de la mission Artemis II , le premier vol d'essai avec équipage dans le cadre de l'effort phare de la Nasa, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, visant à ramener des humains sur la lune au cours de cette décennie.

Les dernières analyses ont montré que l'événement ne pose aucun nouveau risque pour la station spatiale internationale, son équipage ou le lancement de la mission Artemis II de la Nasa, a déclaré Starlink dans un message sur X lundi.

La société a ajouté qu' elle continuerait à surveiller le satellite 34343, ainsi que tout débris pouvant être suivi, et qu'elle se coordonnerait avec l'armée de l'espace américaine et la Nasa.

Starlink collabore activement avec SpaceX pour "déterminer la cause première et mettra rapidement en œuvre toutes les actions correctives nécessaires".

L'anomalie n'a pas non plus posé de risque pour la mission de covoiturage Falcon 9 Transporter-16, qui a décollé lundi matin, a déclaré Starlink. La mission était conçue pour déployer des charges utiles au-dessus ou au-dessous de la constellation Starlink.

SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , se prépare à une entrée en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1,75 trillion de dollars, ce qui en ferait peut-être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.