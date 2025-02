Starbucks: vers la suppression de 1100 postes information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé lundi son intention de supprimer quelque 1.100 postes dans le cadre du plan stratégique 'Back to Starbucks' mis en place par son nouveau directeur général, Brian Niccol.



Dans un mémo envoyée aux salariés du groupe américain, le chef d'entreprise justifie sa décision par la nécessité de simplifier sa structure, de réduire les couches de décision et de créer des équipes réduites et 'plus souples'.



'Notre objectif est d'opérer de manière plus efficace, d'accroître les responsabilités, de réduire le niveau de complexité et de favoriser une meilleure intégration', explique Brian Niccol dans son courrier.



Au 30 septembre dernier, Starbucks employait autour de 361.000 personnes dans le monde.



Brian Niccol en a profité pour faire un point sur l'organisation du télétravail, demandant aux cadres supérieurs ('vice-présidents') de Seattle et de Toronto (Canada) d'être présents au bureau au moins trois jours par semaine.



Les cadres de niveaux inférieurs pourront, quant à eux, continuer d'avoir recours au travail à distance.





